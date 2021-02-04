近期洛阳以多云天气为主 气温不高空气湿度较大

预计今天白天，全区多云，局部地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温21℃到30℃。

今天是本年度末伏的第9天，眼看就要出伏了，但预想中的“秋老虎”还未出现，难道今年不来了吗？市气象局预报员给我们解释了“秋老虎”的“出没”规律。

“‘秋老虎’并不是每年都会出现，从短期来看，未来一周，它出现的可能性很小。”市气象局预报员说。近期，受近地面弱冷空气持续影响，洛阳以多云天气为主，虽然气温不高，但空气湿度较大，风力很小，让人感觉又湿又闷。目前，我国北方地区自西向东正在经历一场大范围降水过程，据气象资料分析，19日我市有分布不均匀的阵雨、雷阵雨天气，局部地区须防范暴雨等短时强对流天气，22日前后受低槽东移影响，全市有较明显的降水过程。同时，受降水影响，最高气温维持在30℃上下，但与秋季那种清爽感相比，还是稍显闷热。

来看看今明两天的天气情况。据最新的气象资料分析，短期内受低层东南气流影响，洛阳以多云天气为主，局部地区有阵雨，预计今天白天，全区多云，局部地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温21℃到30℃；明天全区多云转阴天有阵雨或雷阵雨，部分地区中雨，局部暴雨，气温22℃到29℃。

“秋老虎”的“出没”规律

●秋老虎

在气象学上是指出伏后短期回热，最高气温在35℃以上的天气。

●形成原因

控制我国的西太平洋副热带高压秋季逐步南退后又再度北归，形成连日晴朗、日射强烈的高温暑热天气。

●“二十四个秋老虎”是什么意思？

这是民间根据历年的经验总结出的说法。大意是，每年的立秋当天如果没下雨，那么立秋后的二十四天同样很热，这二十四天就被称为“二十四个秋老虎”。如果立秋当天下雨，哪怕是小雨，立秋后的天气就会变得越来越凉爽宜人，“一场秋雨一场寒”就是这个道理。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）