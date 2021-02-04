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1分30秒护送器官出港！洛阳北郊机场成功保障人体捐献器官运送
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.17 19:39

　　16日晚，一架运送有人体捐献器官的航班平稳落地洛阳北郊机场。在机场保障下，机场工作人员用时1分30秒护送器官出港，负责运送人体捐献器官的南宁一家医院工作人员被相关车辆送往郑州的医院。

　　当天上午，洛阳北郊机场运控中心接到北部湾航空公司来电，当日GX8825航班将运送人体捐献器官降落该机场。洛阳北郊机场立即启动人体捐献器官运送绿色通道，不但把该航班调配至最近的廊桥机位，还安排了业务熟练的廊桥对接司机，多方协作做好引导和保障。

　　19时49分，该航班抵达洛阳北郊机场，机场廊桥以最快速度、最准方位完成对接。按照相关规定，双方完成人体捐献器官运送协议等交接后，那名工作人员在乘务员安排下优先下机，并被引导至“绿色通道”，配合完成相关防疫检查等。

　　“1分30秒！从廊桥到机场出口。”现场一名机场工作人员说，这段路日常最快也至少需要3分钟，当天他还特地看了一眼时间，随后，相关人员在出站口乘坐等候在此的急救车，奔赴130多公里外的郑州大学第一附属医院。

　　据了解，受疫情影响，当天没有南宁飞往郑州的航班，这名工作人员携带捐献器官改飞洛阳，转运至郑州。洛阳北郊机场成功保障此次人体捐献器官运送，为器官移植等待者争取了宝贵的时间，也是该机场今年首次保障人体捐献器官运送。

　　目前，民航是我国人体捐献器官跨区域、长距离转运的主要渠道。洛阳北郊机场往年曾有此经验，若有此需求的单位或个人，可在航班起飞前或落地前至少4小时拨打机场24小时客服热线0379-62328666，免费申请使用人体捐献器官运输绿色通道。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 李征 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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