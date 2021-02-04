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三方联动齐抓共管 守好社区疫情防控防线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.17 19:39

　　“西十九号院有人不戴口罩，也不配合出示健康码，硬要闯卡。”几天前，涧西公安分局郑州路派出所洛耐社区警务室民警周毅的手机响起，一条求助消息出现在“洛耐社区疫情防控”微信群。

　　“收到，马上到！”群里，周毅和洛耐社区居委会负责人几乎在同一时间回复。几分钟后，双方先后赶到西十九号院疫情防控卡点。

　　经了解，当时一名业主欲进小区，因不戴口罩、不愿出示健康码被卡点执勤人员拦下。面对提醒，该业主不以为然，认为自己只不过去了一趟菜市场，回小区没必要戴口罩，也没必要出示健康码。见现场“火药味儿”越来越浓，小区物业公司负责人赶紧在微信群里求助。最终，周毅和洛耐社区居委会负责人现场调解，涉事业主认识到错误，向卡点工作人员道歉。

　　周毅手机上的“洛耐社区疫情防控”微信群，共有23个群成员，包括社区警务室民警、社区工作人员和辖区各小区物业公司负责人。“这个群非常方便，如果小区防疫卡点出问题，可第一时间在群里通知警务室和居委会到场协调。”周毅说，洛耐社区警务室管辖13个小区，1.6万名居民，所有小区疫情防控卡点的值班人员加起来有近百人，疫情防控微信群的成立，把社区警务室、居委会、小区物业公司联动了起来。

　　“三方联动最突出的优势就是快。”周毅说，疫情防控工作刻不容缓，发现问题后必须第一时间处置，三方联动可以帮助社区警务室、居委会、小区物业公司迅速反应，问题解决起来更高效。

　　筑牢社区防线，是我市在疫情防控工作中总结出来的宝贵经验。涧西公安分局有关负责人介绍，针对社区疫情防控特点，该局探索三方联动工作机制，社区警务室主要负责维护辖区安全秩序，居委会主要负责疫情防控政策的传达落实，小区物业公司主要负责小区疫情防控卡点值守，三方相互配合，齐抓共管，把疫情防控网络覆盖到每个小区的每家每户，全力守好社区疫情防控这道重要防线。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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