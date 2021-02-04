倒车盲区有多大？洛阳交警带您一探究竟【视频】

提起汽车盲区，会开车的人或多或少都有所了解。然而，在汽车盲区范围内发生的交警事故时有发生，轻者车损人伤，重者造成人员重伤或死亡。17日，洛报融媒记者邀请市交警支队安乐交巡大队民警通过几组实验，一探倒车过程中的汽车盲区，并给出一些安全指南。

提起汽车盲区，会开车的人或多或少都有所了解。然而，在汽车盲区范围内发生的交警事故时有发生，轻者车损人伤，重者造成人员重伤或死亡。

17日，洛报融媒记者邀请市交警支队安乐交巡大队民警通过几组实验，一探倒车过程中的汽车盲区，并给出一些安全指南。

实验一：侧方位停车盲区

我们在洛龙区太康路随机找到一个路内停车泊位，之后由民警开始侧方位停车，当车尾部进入停车泊位时，洛报融媒记者坐在驾驶座进行盲区测试实验。

●后方

车辆正后方区域很明显都是盲区，通过车内后视镜仅能观察到与后车窗高度齐平或高于后车窗的东西，后车窗以下区域均看不见。民警在车后方盲区范围内放置多个反光锥，但在车内根本无法察觉，车子后方盲区的安全隐患可见一斑。

测一测，侧方停车时车身左侧盲区有多大

●左侧

紧接着，民警在车身左侧盲区范围内放置了多个反光锥。但洛报融媒记者在车内通过左后视镜观察并未发现异常，下车后发现，在距离左前车门约30厘米和距离左侧后车门约170厘米处，分别有一个高约70厘米的反光锥。

●右侧

洛报融媒记者再次上车通过右侧后视镜观察车右侧盲区情况。民警将反光锥放在右车门附近，洛报融媒记者可以轻松观察到。

“现在还能看到吗？”民警边说边把反光锥向后挪动了十几厘米，记者在后视镜中就看不到反光锥了。

洛报融媒记者下车观察，“消失”的反光锥在距离右侧后车门1米远的位置。