翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……洛阳好女婿11年如一日照顾瘫痪岳母【视频】

11年，4000多个日日夜夜，给瘫痪岳母翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……54岁的赵建立每天重复着，一件都不少。在邻居看来，他是个孝子；在儿女眼中，他就是榜样，他妻子也常说：“我做不到的事儿，你都做到了，谢谢你撑起这个家。”

11年，4000多个日日夜夜，给瘫痪岳母翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……54岁的赵建立每天重复着，一件都不少。在邻居看来，他是个孝子；在儿女眼中，他就是榜样，他妻子也常说：“我做不到的事儿，你都做到了，谢谢你撑起这个家。”

今天，在洛龙区煤田二队社区，记者见到了这对儿没有血缘关系的“母子”。

担心老人长褥疮，他晚上隔两个小时给岳母翻一次身

今天上午8点多，记者见到赵建立时，他正在给83岁的岳母擦洗身子。然后，熟练地给老人换上尿不湿，随即给老人按摩双腿、做屈伸运动、活动手臂。

接下来，赵建立把岳母需要坚持服用的药碾成粉，喂到老人嘴里。又快速给老人穿好衣服，抱到轮椅上，给老人擦脸、梳头。

赵建立搬了一把小凳子，坐在老人身边，拉着老人的手，说起外面的新鲜事儿。“我妈得病之后，就不会交流了，但她会听，我每天都跟她说话。”赵建立说，他发现老人心情不好的时候，还会像逗孩子一样，给老人扮个鬼脸，哼哼欢快的歌曲，哄老人开心。

给岳母安顿好，他赶紧清洗老人换下来的衣服。不知不觉到了中午，他给老人做好饭，喂饭、喂药，看着老人睡下，他才在旁边的床铺上眯一会儿。

如果下午天气好，他会把岳母背下楼，再用轮椅推着老人出去晒晒太阳、呼吸一下新鲜空气。每天晚上，他都要给岳母泡泡脚，缓解腿脚肿胀的情况，然后服侍老人上床休息。

“晚上离不得人。”为了方便照顾老人，赵建立在岳母的卧室里安了一张床，每天睡在边上。晚上他担心岳母的大小便，容易长褥疮，每隔两个小时，他就要给老人翻一次身。