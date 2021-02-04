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翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……洛阳好女婿11年如一日照顾瘫痪岳母【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.17 19:52

 

　　11年，4000多个日日夜夜，给瘫痪岳母翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……54岁的赵建立每天重复着，一件都不少。在邻居看来，他是个孝子；在儿女眼中，他就是榜样，他妻子也常说：“我做不到的事儿，你都做到了，谢谢你撑起这个家。”

　　今天，在洛龙区煤田二队社区，记者见到了这对儿没有血缘关系的“母子”。

　　担心老人长褥疮，他晚上隔两个小时给岳母翻一次身

　　今天上午8点多，记者见到赵建立时，他正在给83岁的岳母擦洗身子。然后，熟练地给老人换上尿不湿，随即给老人按摩双腿、做屈伸运动、活动手臂。

　　接下来，赵建立把岳母需要坚持服用的药碾成粉，喂到老人嘴里。又快速给老人穿好衣服，抱到轮椅上，给老人擦脸、梳头。

　　赵建立搬了一把小凳子，坐在老人身边，拉着老人的手，说起外面的新鲜事儿。“我妈得病之后，就不会交流了，但她会听，我每天都跟她说话。”赵建立说，他发现老人心情不好的时候，还会像逗孩子一样，给老人扮个鬼脸，哼哼欢快的歌曲，哄老人开心。

　　给岳母安顿好，他赶紧清洗老人换下来的衣服。不知不觉到了中午，他给老人做好饭，喂饭、喂药，看着老人睡下，他才在旁边的床铺上眯一会儿。

　　如果下午天气好，他会把岳母背下楼，再用轮椅推着老人出去晒晒太阳、呼吸一下新鲜空气。每天晚上，他都要给岳母泡泡脚，缓解腿脚肿胀的情况，然后服侍老人上床休息。

　　“晚上离不得人。”为了方便照顾老人，赵建立在岳母的卧室里安了一张床，每天睡在边上。晚上他担心岳母的大小便，容易长褥疮，每隔两个小时，他就要给老人翻一次身。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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