阳光助学活动吸引超600名学子参与 爱心动能不断汇聚

每一年，在大学录取通知书陆续送达考生之手时，洛报集团的阳光助学活动都会如约而至，赴这一场与我市的贫困学子的“爱心之约”，经过21年的发展，“阳光助学”早已成为洛城一张响亮的公益名片。

市民将爱心款送至洛报爱心帮扶中心

每一年，在大学录取通知书陆续送达考生之手时，洛报集团的阳光助学活动都会如约而至，赴这一场与我市的贫困学子的“爱心之约”，经过21年的发展，“阳光助学”早已成为洛城一张响亮的公益名片。

记者从活动主办方处了解到，截至目前，“2021洛阳晚报阳光助学活动”已吸引超过600名贫困学子参与，社会各界爱心力量也在不断蓄力汇集。

曾经的贫困学子，是现在的爱心资助人

“2021洛阳晚报阳光助学活动”由洛阳日报报业集团和洛阳市慈善总会联手推出、洛阳杜康控股有限公司赞助、河南力大建设有限公司协办。

平凡的人们总给我们最多感动。

自活动启动以来，我们不仅接收到了来自社会各界的关注目光，爱心账户里不断快速增长的数字，也在无声地诉说着一个个有情有义、温暖感动的故事。

家在宜阳县赵堡镇的孙魁月，曾是一名贫困学子。2012年，家境贫寒的他考上了河南理工大学，但由于家中经济条件有限，学费成了困扰一家人的难题，后来，在阳光助学活动及社会爱心人士的帮助下，他顺利迈入大学，并于2019年研究生毕业走上工作岗位。也是从那时开始，在每一年阳光助学活动的爱心资助名单中都能看到他的名字。

“我今年再捐1000元。”孙魁月说，他曾受到过社会的爱心帮助，所以才有了自己的今天，现在他有了一定的能力，当然要把爱心传递下去，继续帮助别人。他也想借本网对今年“这些弟弟妹妹们”说，暂时的贫困不可怕，进入大学后要珍惜时光，好好学习，人生的赛道不止一条，唯有奋斗可以改变未来。

90岁老人从退休工资中拿出一万元资助贫困学子

14日，在《洛阳晚报》上看到今年高考考出646分好成绩被中南大学录取的汝阳少年周帅博，以及以643分被四川大学录取的伊川姑娘武佳怡，均因家中困难需要学费资助的消息后，家在瀍河区、今年90岁的于敏江老人“坐不住了”，他给记者打来电话，表示自己想要帮帮这两个孩子。

“我这么大岁数了，花钱的地方不多，那些孩子们更需要钱。”老人说，他愿意从自己的退休工资中拿出一万元钱，交给阳光助学活动的主办方洛阳市爱心帮扶中心，让他们分配给周帅博和武佳怡，或是其他需要帮助的孩子。和于敏江一样的爱心老人还有许多：家住涧西区的82岁一拖集团退休职工张翠娥，通过银行汇款形式，将500元爱心款汇至助学账户，希望为这些贫困学子“尽一份自己的心意”；84岁的李恒昭老人连续三年通过洛报爱心帮扶中心资助5名贫困学子，今年再次捐出一万元……

还有许多不愿留名的爱心人士，助力贫困学子大学梦圆

爱心不分大小，行动最为珍贵。

在近期我们听闻的爱心故事中，还有很多“不留名”的主角，他们同样以爱心捐助的实际行动向贫困学子传达着善意和支持，但他们又以“一点心意，不值一提”为由，不愿透露任何信息：市民黄女士在看到阳光助学贫困学子的相关报道后，向洛报爱心帮扶中心汇款一万元；待产宝妈王女士，以个人及未出生宝宝的名义资助一名贫困学子；市民李先生、郑先生各捐款2000元，并再三“嘱咐”不需要告诉贫困学子他们的姓名……

活动仍在继续，如有爱心人士或爱心企业愿意资助贫困学子，可联系洛报爱心帮扶中心郑老师18638358919、金老师18337900520。若您想了解助学活动或贫困学子具体情况，可在工作日时间拨打电话65156002、65156112进行咨询。若您想捐款帮助这些寒门学子，可直接通过以下方式捐款：

开户名称：洛阳市洛报爱心帮扶中心

开户银行：交通银行洛阳分行营业部

账号：4138 9999 1010 0030 05405 （洛报融媒记者 王若馨 文/图）