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洛阳移动开发电子通行证 “无接触”“码上办”云端登记快速通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.08.17 18:00

　　8月17日，在伊川县城关街道二程大道巴庄火锅店门前，客户打开手机，扫码后完成电子健康信息登记和体温检测，进店用餐，整个过程不到十秒钟，全程“码”上办，无接触。

　　据了解，该饭店提供给客户扫码快速登记系统，是洛阳移动应对疫情开发的“电子通行证”系统。“电子通行证”不仅实现防疫卡口手机一键扫码自动登记，而且实现后台云端智能存储，做到对登记信息的真实性、健康码、行程码同步关联核验，同时实现全区登记信息数据快速汇总。

　　疫情期间，做好外来人员登记成为信息收集的第一道防线。传统的纸质登记最大问题是效率低、信息准确率无法保证，后期分析难、应用难，更难以保证登记期间的交叉接触，成为潜在的风险源。

　　为提高疫情期间各类场所通行登记效率，洛阳移动推出“电子通行证”，该系统以小区/卡口为单位，为每个小区/登记点提供专属二维码，用于居民扫码登记替代人工登记。居民初次填写个人健康信息，再次出入只需扫码核验，实行一次登记、多次扫码，真正实现让“无接触”“码上办”成为守牢疫情防控的一道防线。

　　目前，在伊川，该县已经创建电子登记点达到1万个，已覆盖行政事业单位、医院、小区、超市、企业、商铺等各类场景，使用用户达到33万户。县各级防疫指挥部工作人员每日只需登陆平台查看并汇总，就能实时掌握各类场景应用情况，为各行各业的正常运营、政府对疫情防控工作的精确掌控提供了便利。(沈会阳)⑧
[ 责任编辑：赵彤彤]
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