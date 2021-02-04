“洛阳最美教师”候选人：郭笑丽

郭笑丽，女，中共党员，省级骨干教师、洛阳市学术技术带头人、优秀党员，优质课多次获得省、市、县一等奖，并多次参与市级课题等、国家二级心理咨询师，1995年毕业至今在嵩县实验幼儿园任教。二十几年如一日扎根幼教一线，“一切为了孩子，为了一切孩子”是她工作写照。

2011年她担任幼儿园的保教副主任，主动承担负责幼儿园校本研修，认真辅导年轻教师们对外的优课赛讲。辅导特岗教师面试，并指导不同园所业务、教研、活动策划等。

在疫情期间，她与教研组长、老师们在线上通过反复教研，对亲子游戏和网络课堂进行不断的充实和调整。疫情期间，她主动参加嵩县教体局成立的《心理咨询义务工作室》并圆满完成任务，没漏掉一个来访者的求助。

9年前，她爱人患弥漫性肝癌，从患病到去世三年的时间里，她很少请假，去年她父亲被确诊身患胶质瘤，生活不能自理，妈妈也患帕金森多年，但她在一次次困境中仍坚守在工作岗位上，以工作为重，舍弃小家，实现一生为教育奉献的决心。