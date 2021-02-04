洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳最美教师”候选人：郭笑丽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 最美教师  来源: 洛阳网综合 2021.08.17 17:41

　　郭笑丽，女，中共党员，省级骨干教师、洛阳市学术技术带头人、优秀党员，优质课多次获得省、市、县一等奖，并多次参与市级课题等、国家二级心理咨询师，1995年毕业至今在嵩县实验幼儿园任教。二十几年如一日扎根幼教一线，“一切为了孩子，为了一切孩子”是她工作写照。

　　2011年她担任幼儿园的保教副主任，主动承担负责幼儿园校本研修，认真辅导年轻教师们对外的优课赛讲。辅导特岗教师面试，并指导不同园所业务、教研、活动策划等。

　　在疫情期间，她与教研组长、老师们在线上通过反复教研，对亲子游戏和网络课堂进行不断的充实和调整。疫情期间，她主动参加嵩县教体局成立的《心理咨询义务工作室》并圆满完成任务，没漏掉一个来访者的求助。

　　9年前，她爱人患弥漫性肝癌，从患病到去世三年的时间里，她很少请假，去年她父亲被确诊身患胶质瘤，生活不能自理，妈妈也患帕金森多年，但她在一次次困境中仍坚守在工作岗位上，以工作为重，舍弃小家，实现一生为教育奉献的决心。
[ 责任编辑：崔天运]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌主持召开市委常委会会议 研究经济...
  • “琚”姓小伙儿添闺女 却让孩子姓了“...
  • 《七夕奇妙游》艳惊全网 引发新一轮河...
  • 用“脚力”摸排疫情 用“红心”温暖洛城
  • 洛阳鸿元轴承：坚持自主创新 产品远销...
  • 公交车车长冒雨下车盖窨井盖 两名女乘...
  • 男孩贪玩被困山上 消防人员紧急救援
  • 省委十届十三次全会精神在我市广大党...
  • 洛阳警方开展“优化营商环境暨万警助...
  • 63岁环卫工拾金不昧 捡到手提包物归原主
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    十字街

    街景

    秋日荷鸟图

    秋日随拍
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605