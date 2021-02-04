“洛阳最美教师”候选人：王利晓

王利晓，女，现年41岁，中共党员，生长在教育世家，现就职于洛阳市实验幼儿园。23年来，她怀着炽热的幼教梦想，带着从爷爷、爸爸、妈妈那里传递的教育真谛，始终怀揣梦想，在幼儿教师之路上绽放着属于自己的光芒。她先后获得省名师、省学术技术带头人、洛阳市特级名师、洛阳市师德标兵等荣誉。她指导幼儿参加第十二届、十三届河南省运会体操比赛均获金牌，辅导数十位青年教师参加省市及优质课比赛均获得一等奖。

她爱孩子，孩子们也更爱她。希希的妈妈外出学习，爸爸接到任务突然出差，她把希希带回自己家精心照顾，希希搂着她的脖子说“王老师就像我的妈妈。”她用自己的专业知识指导家长，帮助他们解决了很多棘手的教育问题。赫赫妈妈激动地说：“昨晚拖着疲惫的身体回家，睡梦中苏醒的赫赫抱着我说：‘老师说妈妈是和医生一起打败病毒怪兽的大英雄’我顿时泪流满面，感谢老师把孩子教得这么好……”水水奶奶说：“你是我见过的最好的、最美的老师……”爱孩子是她幸福的起点，也是孩子们幸福的起点。