“洛阳最美教师”候选人：梁欣欣

梁欣欣，女，中共党员，洛阳市特殊教育中心学校中小学一级教师。

2011年6月毕业于信阳师范学院音乐学院的她，同年9月任教于洛阳市特殊教育中心学校。10年来，她是同事口中的能量宇宙；是盲生心中温暖的大姐姐；是聋生舞蹈中移动的指挥棒；更是残疾孩子们成长路上的思想引路人。

教学上，她深入研究教法，树立现代特教观，从特教门外汉到青年骨干。她曾多次在省市级优质课和师德活动中获得一等奖，舞蹈团在她的带领下，屡次被评为洛阳市优秀社团、洛阳市银梦艺术团。她的学生先后被郑州师范学院、长春大学舞蹈学专业录取。

工作中，她勇于担当，坚持以德育人，鼓励残疾学生正视自身缺陷，带领学生融入社会，开阔眼界。在她的引领下，洛阳市特殊教育中心学校团总支被评为洛阳五四团总支。她用青春之肩勇担织翼育人圆梦之责，用爱成就残疾孩子希望与尊严。