疫情防控期间，检察官这样提审犯罪嫌疑人

“我们是瀍河区人民检察院工作人员，就你涉嫌故意伤害罪一案，公安机关已经向本院移送审查起诉，考虑到目前正处于疫情防控期间，为确保你的身体健康，今天，我们对你进行远程提审，听清楚了吗？”17日下午，在瀍河区人民检察院远程提审室，第一检察部检察官张旭艳和检察官助理牛永胜隔着屏幕，对身处另一终端、被羁押在洛阳市看守所的犯罪嫌疑人李某说。

“我们是瀍河区人民检察院工作人员，就你涉嫌故意伤害罪一案，公安机关已经向本院移送审查起诉，考虑到目前正处于疫情防控期间，为确保你的身体健康，今天，我们对你进行远程提审，听清楚了吗？”17日下午，在瀍河区人民检察院远程提审室，第一检察部检察官张旭艳和检察官助理牛永胜隔着屏幕，对身处另一终端、被羁押在洛阳市看守所的犯罪嫌疑人李某说。

提审犯罪嫌疑人，是检察机关在审查逮捕、审查起诉过程中的必要工作，目的是向犯罪嫌疑人核实案情，听取其辩解、并确认其是否认罪认罚等。正常情况下，检察官要当面提审犯罪嫌疑人。不过，在疫情防控时期，这项工作有了新的开展形式。

“首先，告知你在该阶段的诉讼权利和义务……你是否实施了故意伤害行为，如果有，把详细情况叙述一遍。如果没有，说明辩解理由。”在屏幕前，张旭艳依法向李某告知了各项权利与义务，介绍了认罪认罚从宽制度和速裁程序的相关内容。“就你涉嫌故意伤害罪一案，你是否愿意认罪认罚，是否同意适用速裁程序？”“愿意。”在值班律师的“隔屏”见证下，李某在认罪认罚具结书上签下了自己的名字。