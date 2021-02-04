洛阳新认定10家“隐形冠军”（培育）企业

17日，洛报融媒记者从市工信局获悉，我市近日新认定10家“隐形冠军”(培育)企业，迄今全市“隐形冠军”(培育)企业已累计达到55家。

17日，洛报融媒记者从市工信局获悉，我市近日新认定10家“隐形冠军”(培育)企业，迄今全市“隐形冠军”(培育)企业已累计达到55家。

7家“隐形冠军”企业

凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司

洛阳惠中生物技术有限公司

中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司

凯迈(洛阳)气源有限公司

洛阳华荣生物技术有限公司

新星轻合金材料(洛阳)有限公司

洛阳科博思新材料科技有限公司

3家“隐形冠军”培育企业

洛阳尖端装备技术有限公司

洛阳雷斯达传动有限公司

洛阳拜波赫光电科技有限公司

“隐形冠军”企业是指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高的市场份额和市场领袖地位的中小企业。我市自2019年开展相关认定。

符合在本市登记注册、成立3年以上，年营业收入在3000万元以上，主导产品在行业细分领域市场占有率位居全省前三等条件的中小企业，可申报“隐形冠军”培育企业；在此基础上符合主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一，拥有省级首台(套)产品、省著名商标等条件的企业可入选“隐形冠军”企业。

下一步，我市将依托“万人助万企”活动，继续加大对企业政策扶持力度，推动更多中小企业发展成为“隐形冠军”(培育)企业，通过助力更多符合产业定位、成长性好的优势企业增资扩产，进一步将产业发展牢牢抓在手中。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞）