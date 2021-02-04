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“洛阳最美教师”候选人：焦小萌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 最美教师  来源: 洛阳网综合 2021.08.17 16:59

　　焦小萌，本科学历，洛宁县职教中心音乐高级教师。

　　从教以来，焦小萌多次获洛阳市优质课一等奖、优秀班主任，辅导的师生合唱获洛阳市职业学校比赛一等奖，论文获国家级教育刊物一等奖，主持的省级课题在多所乡校推广。

　　教学上，她心系讲台，钻研教材，潜心教研。2020年春季开学前夕，焦小萌老师阑尾手术住院，大家都劝她安心静养。担心学生功课，她依然如期到校。

　　生活中，她牵挂着学生的失落和困难，为他们分忧解愁，让阳光与他们同行。她常常把不能回家的学生叫到家中，与他们促膝谈心，为他们改善生活。

　　一分耕耘，一分收获。焦小萌先后获洛阳市教学标兵、学术技术带头人，洛宁县十大道德模范，县优秀教师，当选县政协委员，县知联会理事，市曲艺家协会理事。
[ 责任编辑：崔天运]
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