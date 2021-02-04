“洛阳最美教师”候选人：焦小萌

焦小萌，本科学历，洛宁县职教中心音乐高级教师。 从教以来，焦小萌多次获洛阳市优质课一等奖、优秀班主任，辅导的师生合唱获洛阳市职业学校比赛一等奖，论文获国家级教育刊物一等奖，主持的省级课题在多所乡校推广。 教学上，她心系讲台，钻研教材，潜心教研。2020年春季开学前夕，焦小萌老师阑尾手术住院，大家都劝她安心静养。担心学生功课，她依然如期到校。 生活中，她牵挂着学生的失落和困难，为他们分忧解愁，让阳光与他们同行。她常常把不能回家的学生叫到家中，与他们促膝谈心，为他们改善生活。 一分耕耘，一分收获。焦小萌先后获洛阳市教学标兵、学术技术带头人，洛宁县十大道德模范，县优秀教师，当选县政协委员，县知联会理事，市曲艺家协会理事。