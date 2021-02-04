她18岁生日当天 母亲蒸小米发糕给她当生日蛋糕

家住宜阳县樊村镇安古村的袁喜娜，上个月刚刚度过了自己18岁的生日，那一天，她恰逢得知自己被心仪的高校——兰州大学提档录取。

家住宜阳县樊村镇安古村的袁喜娜，上个月刚刚度过了自己18岁的生日，那一天，她恰逢得知自己被心仪的高校——兰州大学提档录取。

双喜临门，母亲张书红下厨为女儿做了一桌饭菜，还蒸了她爱吃的小米发糕来代替生日蛋糕。

“我许了愿，希望我妈的腰好起来，家人都健健康康。”袁喜娜说。

一边帮父母分担家务一边学习，她取得623分好成绩

在兰州大学的录取通知书送到袁家前，任谁也没想到，从安古村北头这个毫不起眼的老房子里，竟走出了名牌大学的大学生。

“俺闺女的学习从来没让俺们操过心，她自己知道学。”一提起这事儿，张书红的语气里就有掩饰不住的自豪，“你看俺家这墙上，一面墙贴的都是她的各种奖状。”

袁喜娜被夸赞得有些不好意思，她一边抱着4岁的妹妹一边说：“我是老大，我得给弟弟妹妹做好榜样。”

在她看来，正是这样的使命感和责任感，支撑着她度过了备战高考那段最紧张的时光，好在功夫不负有心人，高考分数公布后，她考得了理科623分的好成绩。

7月2日是袁喜娜18岁的生日，那一天，她恰逢查询得知自己已被兰州大学提档录取。双喜临门，张书红特地早早地从地里干活回来，扎进厨房给女儿做了几个她爱吃的菜。

“18岁是大生日，俺给她蒸了个小米发糕代替蛋糕，她吃得高兴得很。”张书红说，女儿从小就懂事，在生活上从不与人攀比，只要放假在家，做家务、做饭也都是抢着干。