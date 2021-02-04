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第八届中国·洛阳“三彩杯”（国际）创意设计大赛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.17 17:06

　　17日，洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，2021第八届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛正式启动。

　　本届大赛由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文物局、洛阳旅发集团承办，旨在通过创意设计为文化产业赋能，推动“文旅文创成支柱”。

　　该赛事创办于2012年，依托中原地区良好的创意产业发展环境和丰富的文化创意资源，搭建创意平台，培养创新人才，带动产业融合发展，成果丰硕，影响广泛，连续成功举办了7届，已成为代表中原地区创意创新实力，覆盖全国的知名文创品牌赛事。

　　本届大赛遵循“政府引导、品牌塑造，主体发力、市场运作，多方参与、合力推进”原则，突出文化创意内涵，彰显中原文化深厚底蕴；以“博物中国 艺都洛阳”为主题，探寻河洛文化之韵，感受时代创新之美；以“创意+设计”为路径，挖掘文旅资源，打造特色文创产品；以“融合+创新”为指引，将设计、美学、创意成果运用于产品提升，推出符合时代潮流、深受人们喜爱、极具创意的文化旅游产品，助力打造艺都洛阳、文旅中原。

　　本届大赛决赛、颁奖、获奖作品展览展示等活动将于2021年9月在河南省洛阳市举办。

　　本次大赛计划评选特等奖、金奖、银奖、铜奖共计100名。其中，特等奖1名(奖金30000元，发放奖杯及荣誉证书)；金奖9名(奖金10000元/名，发放奖杯及荣誉证书)；银奖30名(奖金3000元/名，发放奖杯及荣誉证书)；铜奖60名(奖金1000元/名，发放奖杯及荣誉证书)。

　　有意参赛者可登录本届大赛官网(www.lycycy.com)查看参赛要求，并于9月5日18时前进行作品提交。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 古付先）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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