向“绿”发展！洛宁以好生态为幸福感“加码”

洛河一水中流，两岸山塬对峙，塑筑了山水洛宁的生态布局，也凝聚了这里“守绿换金”的生态价值转化理念。

洛河洛宁段打造“会呼吸的河”

洛河一水中流，两岸山塬对峙，塑筑了山水洛宁的生态布局，也凝聚了这里“守绿换金”的生态价值转化理念。

入秋，来到洛宁。沿着洛河岸边的“水路”走，河川似练，满目青翠，水鸟翔集，人们漫步休闲其间，幸福洋溢在脸上。老百姓说，守好这一泓碧水，换来高品质生活，和金子一样宝贵。

沿着嶕峣山的“山路”走，林下植灌、路肩种草，远山的槐树林郁郁葱葱，走一段就有休憩驿站，现在这里已经成为国际自行车训练基地。乡亲们说，护好这一片青山，引来八方游人，就是最实在的获得感。

一头扎进寺河山阳坡的上戈镇，从山上到山下，入眼都是苹果树，秋天的硕果已经挂满枝头，“金果小镇”展露新颜，老乡们忙碌着，甜蜜着。他们知道，一亩园，十亩田，这是绿山，更是金山。

“水路、山路、园路，串起了绿水青山向金山银山的转换之路。”洛宁县委书记王淑霞说。近年，站位生态功能区定位，当地以创建国家生态文明建设示范县为抓手，坚持生态优先、绿色发展，保持战略定力，统筹实施大气、水、土壤污染防治，推动环境质量持续向好，生态产业蓬勃兴起，绿色发展格局初步形成。