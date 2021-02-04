“洛阳最美教师”候选人：赵云涛

赵云涛，男，中共党员，本科学历，中小学高级教师，任教于洛阳高新区东沙坡小学。

2000年中师毕业，在山区当了4年的代课教师，2004年9月正式参加工作，一直到现在仍然坚守偏僻山区，职务上经历了从一线到中层再到校长，然后回到一线的心路历程。他调整心态重新出发，现致力于特需儿童随班就读的“融合教育”实验，为融合教育模式进行探索。该同志荣获优质课省、市一等奖，获区优秀教师、区优秀班主任、区名师、区学术技术带头人、区优秀教育人才等荣誉，撰写的教育叙事获全国特等奖和二等奖，2020年获评高新区“教育育人先锋党员”，被教育时报评选为“河南省第11届最具成长力教师”。