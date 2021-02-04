“洛阳最美教师”候选人：赵红强

赵红强，宜阳县董王庄乡赵坡小学教师，同时担任该教学点校长。

在乡中心小学任教导主任多年，2020年8月调入赵坡小学。扎根深山26年，连续担任班主任20余年。他在平凡的工作岗位上，用汗水和荣誉诠释了一个人民教师的责任和担当，用创造和奋斗展示了山村教师的敬业和奉献，用不怕苦不怕累的顽强意志颂扬了教师职业的神圣和伟大。

工作26年来，他一直扎根于农村教育。工作干练、有创意、充满热情。除日常教学外，还负责教导处、教育扶贫等多项工作，是全校师生心中的敬业模范。

疾风知劲草，危难见忠诚。在停课不停学期间，为确保教学质量，他苦心钻研，创新线上教学模式，切合乡情学情；用心反思，推广优秀教育经验；热心助困，心系疫情期间困难学生，换得家长安心。

妻子瘫痪在床，他三年如一日悉心照料。白天，全身心投入到教育工作中，只有到了晚上，才拖着疲惫的身躯照顾妻子。对教育的执着，使他赢得了洛阳市校本课程建设一等奖、市优秀班集体、宜阳县语文优质课一等奖、县师德标兵、县阳光运动会优秀辅导教师等荣誉。