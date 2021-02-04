“洛阳最美教师”候选人：刘丽单

刘丽单，女，39岁，本科学历，中小学一级教师，现执教于偃师区城关镇窑头小学。从教20年来，她一直躬耕在教学第一线，用心教学，用情育人。课堂上，她以学生为主体，开展“我是小讲师”活动，学生更加自信、阳光。关爱留守儿童，他经常和学生们谈心、辅导家庭作业，做孩子们的大朋友。用自己的人格魅力感染着一批批学生，被孩子们亲切地称为“丹哥、丹姐”。

所执教数学优质课多次获市、区奖励。创编的“古诗韵律操”在学校推广多年，深受师生喜欢，学校因此获河南省“一校一品”特色学校光荣称号，自己也被评为河南省优秀辅导教师。撰写的文章发表在CN刊物上，先后获得国家心理咨询师证书、洛阳市学术技术带头人、洛阳市优秀班主任、偃师优秀教师等荣誉，赢得了师生和家长的盛赞。