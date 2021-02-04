“洛阳最美教师”候选人：游芳

游芳，女，1978年出生，新安县五头镇五头小学校长。

2014年调入该学校，学校没有活动场地，她排除困难，终于梦想成真，山村小学有了足球场。学校留守儿童较多，由于孩子疏于监管，她结合区域实际，提出了“和美”教育理念，通过“和”的教育使师生和谐、家庭和谐从而达到社会和谐，通过“美”的教育使孩子们精神风貌不同于其他农村孩子。教育教学水平提升迅速，办学规模逐步扩大，学生人数有增无减，2019年被评为“市优秀管理单位”。为弘扬民族文化，打造快板特色品牌，让孩子有一技之长，特聘专业快板老师到校任教，全校师生学快板、练快板、写快板、演快板，既锻炼口才，又培养自信，又提高创作能力。2020年，被评为市特色学校。