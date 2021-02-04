“洛阳最美教师”候选人：朱会利

朱会利，女，32岁，2015年9月参加工作，中小学二级教师，现任教于嵩县大坪乡楼上村小学。
从教以来她关注学生的心理成长和全面发展，教学成绩一直在全乡名列前茅。她善于学习和反思，累计写下200万字的教学日记；她将阅读带进学校，将思维导图和心理学应用于学科教学和班级管理，为学生的成长奠基；她到大坪最偏远的学校支教，为那里的孩子带来希望；她奔走各学校，传播思维导图和家庭教育理念。
她所带的班级先后被评为“洛阳市文明班级”、“洛阳市先进班集体”，所带的“数学思维训练”社团被评为县优秀社团，她本人被评为“洛阳市教坛新秀”、“县优秀教师”。
她是孩子们最喜欢的老师，是同事眼中的最美教师……
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