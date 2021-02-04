“洛阳最美教师”候选人：青云

青云，女，蒙古族，洛阳市第五十五中学教师，长期担任语文教学工作和班主任工作。

作为一名教师，她潜心钻研。她的优质课、课题、辅导学生多次获得省市级荣誉，本人也先后被评为洛阳市教育系统模范工作者，学术技术带头人。

作为班主任，她善于培养学生。班长邓雅文在诗词方面很有天赋，于是她鼓励邓雅文参加《中国诗词大会》，并在邓雅文录节目期间，用一封封信给她鼓励，用录音笔录老师们的授课内容，让邓雅文无后顾之忧，专心比赛。功夫不负有心人，邓雅文成为了《中国诗词大会》四期擂主，轰动了全国。

作为党员，她乐于奉献。2020年12月她不慎从楼梯摔落，脚踝和膝盖严重受损。住院期间，她为了备考期末的初三孩子们，在病床上备课录课，只治疗两周就出院，成了拄着拐杖的“最美教师”。