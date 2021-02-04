“洛阳最美教师”候选人：康怀鹏

康怀鹏，男，46岁，共产党员，高中政治教师，现任汝阳县第二高级中学副校长。
2020年8月16日，面对三名落水群众，他经受了生死考验，本能地做出了符合党员身份的选择。当听到呼救时，他狂冲100多米，鞋子跑掉了，钥匙甩丢了，冲刺到水边，看到水中有三名落水儿童，他没有犹豫，衣服也没顾上脱，就直接跳下水去。当时一个孩子情况非常危险，康怀鹏迅速把她的身子拨转了一下，顺势抓住了她的脚踝，把她拉上来放在岸边的台阶上，从他冲刺跑到水边到入水拉起第一个孩子，体能也达到了极限。
在本职工作中，他勤奋好学，专业素养高，深得学生喜爱，连年被评为校级名师。他用行动带领师生进步，深得同事和上级领导的好评。
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