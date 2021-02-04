“洛阳最美教师”候选人：胡小亮

胡小亮，男，中共党员，涧西区东升二小语文教师、大队辅导员。曾荣获涧西区优秀教师、洛阳市教坛新秀、洛阳市优秀中队辅导员；所带班级曾获洛阳市先进班集体、洛阳市优秀少先队集体；优质课和教学论文曾多次荣获省、市一等奖；多次指导学生参加演讲征文等比赛并获优秀辅导奖。
他始终坚守在教育教学一线，把对党的忠诚、对教育事业的热爱全部融入到平凡的工作中。他勇当教学教研的践行者，注重培养学生的自主合作探究能力，逐步形成了扎实、灵动的教学风格。他重视班风建设和学风培养，时时以“爱心、耐心、细心”贯穿班级管理始终。他聚焦主责主业，创新少先队活动载体，对学生进行政治启蒙和价值观塑造。他用优异的成绩为党旗增光彩，用实际行动谱写华丽的教育新篇章。
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