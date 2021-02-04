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“洛阳最美教师”候选人：贾涛丽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 最美教师  来源: 洛阳网综合 2021.08.17 14:54

　　贾涛丽，女，40岁，本科学历，新安县城关镇第二初级中学教师，21年坚守一线，年年担任班主任、语文教师等学科教学工作。

　　疫情期间，她主动请缨担任城关镇16个班的语文教学工作，从早上6点到晚上9点，随时在线解决孩子们学习和心理上的各种问题，是城关镇在线直播时长最多的老师。上网课期间，正逢婆婆手术和产假哺育期，她让70岁的老妈把术后的婆婆和年幼孩子带回老家照看，花费近半年工资自费购买新款电脑投入每日录播。为了录出高质量的网课，她经常忍着胃痛，白天上课，深夜备课。她爱生如子，她精研业务，她孕期坚持带两个班语文课，高烧不离讲台……

　　她先后获得市级优质课大赛一等奖、优秀班主任、教学标兵、省级骨干教师等荣誉。
[ 责任编辑：崔天运]
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