“洛阳最美教师”候选人：王凯华

王凯华，女，1979年11月出生，嵩县第一高级中学化学教师。

她从周口来到洛阳，在嵩县11年教学生涯中，始终奋斗在教学第一线，并多年担任班主任。她坚持开心育人的原则，不放弃任何一个孩子，用爱心和耐心感化学生，拿工资做奖金鼓励学生。她总是想方设法捕捉孩子们身上的闪光点，通过谈心、家访让孩子们成为了最好的自己。作为一名警嫂，和爱人两地分居，在家里家外一力支撑的情况下，她出色的完成了历届班主任和毕业班工作。她善于探索，乐于创新，是个教学能手，获学校“星光大道”赛课年度亚军。她被评为市教学标兵，多次荣获县优质课一等奖、市优质课一等奖和市级课题优秀奖，发表多篇论文，辅导的学生多次在市化学竞赛中获奖。