“洛阳最美教师”候选人：贾永芹

贾永芹，女，1980年11月出生，2014年调入洛宁县第一实验中学，教两班主科并兼班主任工作。

她爱岗敬业，二十年如一日，坚守着“我们是一家人，一个都不能少”的教育信念。她管理班级有章有法，坚持以德育人，用智慧和热情温暖着每一位学生的心，用爱心和责任叩响了每一位学生的心扉；她对待工作精益求精，用聪明才智演绎着课堂精彩，用辛勤劳作耕耘在三尺讲台。

在2020年中招考试中，她带了三年的班级54人全员上线，被洛宁一高培优部录取14人，她所教的单科也取得了全县第三名的好成绩。她先后被评为洛阳市学术技术带头人、市优秀教师、市优秀班主任(两次)、县优秀教师、县骨干教师、县优秀班集体；优质课两次获市级一等奖，所写论文两次在省级刊物发表；主持及参与三个省市级课题研究，并顺利结题。