“洛阳最美教师”候选人：李芳

李芳，女，回族，大学本科，中小学二级教师，现任职于洛阳市瀍河回族区第一实验小学。 她乐观积极、充满爱心，用“自由平等”的态度对待每一个学生，关注他们的全面发展。她刻苦钻研业务，凭借着扎实的教学基本功和深厚的文学功底，形成了一套独具特色的教学风格。参加优质课比赛，多次获得省、市级一等奖。“爱岗敬业”是她刻在骨子里的信念，个人事始终排在工作之后。尤其是疫情期间，表现突出，在孩子生病、自己腿摔伤的情况下，依然坚持参与全区网络教学的微课录制工作。先后获得“瀍河回族区优秀教师”“洛阳市教学标兵”“洛阳市骨干教师”“洛阳市学术技术带头人”等称号，所带班级被评为“洛阳市先进班集体”。