两次高考终圆“大学梦”：他想走出大山 帮家里减轻负担

栾川县三川镇小红村是一个四面环山的小村庄，距离县城约45公里，600多户村民散居在12.6平方公里的大山中。今年高考考出583分成绩的张敬晓，他的家就在这大山深处。

张敬晓展示大学录取通知书

栾川县三川镇小红村是一个四面环山的小村庄，距离县城约45公里，600多户村民散居在12.6平方公里的大山中。今年高考考出583分成绩的张敬晓，他的家就在这大山深处。

在收到浙江师范大学的录取通知书后，张敬晓百感交集，因为今年是他第二次参加高考，由于心理压力过大，他没有完全发挥出水平。“有些自责，也有些遗憾。”张敬晓说，但无论如何他尽力了，接下来，他希望能够顺利入学，开始大学生活。

经历挫折 他没有轻言放弃

当浙江师范大学的录取通知书送达张敬晓家时，许多村民前来围观。“这娃子真中。”一个村民朝着张敬晓的父亲张六林竖起了大拇指：“你咋恁会教！”

张六林不好意思地搓搓鼻子：“跟我没关系，娃子自己好学。”

“我爹妈都没啥文化，但他们教会我要努力争取。”张敬晓说，他从小就立志要好好学习，所以从不觉得学习是件苦差事，甚至有时心情不好，会做几道数学题来解压。

去年，张敬晓高考考出了600多分的好成绩，但因志愿填报问题，他和心仪的高校擦肩而过。“我不能轻易放弃，想再读一年，家人也很支持。”张敬晓说，这一年，他更加努力，但心理压力也越来越大，“今年考了583分，没考好，开始我很自责，是家人一直安慰、鼓励我，现在我已经调整好了，未来继续努力！”