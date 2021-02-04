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优化项目组织确保施工质量 建好重点项目做强城市功能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:46

　　14日，市委常委、常务副市长王琰君深入我市部分城建重点项目进行调研，并协调解决项目推进中的问题。

　　王琰君先后察看了滨河南路改造提升、金业路改造提升、建春门大街建设、玄武门大街改造提升、启明东路改造提升等工程建设情况，并现场察看了丝路大道、古城快速路等局部优化工程谋划情况，对做好施工管理、完善配套设施、细化规划方案等提出要求。他指出，要强化科学统筹，始终把工程质量放在首位，强化科学调度，加快工程进度，严格落实各项安全措施，着力打造精品工程，及早惠及人民群众。要坚持高标准高质量，在抓好主体工程建设的同时，做好沿线绿化、电力管线入地、周边城市形象提升等配套工作，以城建项目建设为牵引，着力做强城市功能、提升城市品质。

　　王琰君强调，城建重点项目是促发展、惠民生的重要支撑。要坚持规划引领、便民优先，着力优化设计、科学论证城建重点项目布局，完善提升项目规划方案、施工组织流程，更好体现城建利民、城建惠民的理念。市直各部门、各城市区要强化服务意识，坚持问题导向和结果导向，更多深入项目一线上门服务，做好征迁、资金、土地等要素保障，对项目建设中存在的问题要专人跟踪、限期解决，为项目推进创造良好环境。(记者 李东慧 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利]
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