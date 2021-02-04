伊王历史的“终结者”（明代藩王在洛阳）

近日，新安县磁涧镇的李春光老人告诉我，当地发现了明代伊王墓，可以一起去看一看。

近日，新安县磁涧镇的李春光老人告诉我，当地发现了明代伊王墓，可以一起去看一看。

大明开国后，朱元璋分封诸子，其中幼子朱木彝(yí)被封到洛阳，称为伊王。明嘉靖年间，伊王朱典楧因过被废。后来，万历皇帝又将爱子封到洛阳，称为福王。

这些藩王去世后多葬在邙山上，只是墓址分散，有些已经不存。

最守本分的伊定王

明宪宗成化年间，25岁的伊悼王去世，因他无子，朝廷便让他的弟弟袭了封，史称伊定王。

在历代伊王中，伊定王最守本分，也是口碑最好的。《明史》中记载，他“好学崇礼，居丧哀毁，岁时祀先”，平时不结交权贵，对年长的洛阳百姓也以礼相待，是难得的贤王。

明武宗正德三年(公元1508年)，54岁的伊定王去世。他在位33年，经历了三代皇帝，尤其是经历了明孝宗的弘治中兴，可谓生逢其时。

明孝宗名叫朱祐樘(chēng)，是明宪宗朱见深的儿子。明宪宗在位多年，独宠比自己大17岁的万贵妃，以至于差点儿绝后。朱祐樘为一名纪姓宫女所生，为免遭万贵妃的毒手，他一直被藏到6岁才得见天日，后来被立为太子。

成化二十三年(公元1487年)春，万贵妃病死，明宪宗悲伤过度，半年后随她而去。18岁的朱祐樘继位，次年改元弘治。朱祐樘为人宽厚，勤于政事，在位期间吏治清明、百姓安居乐业，开创了弘治中兴的美好局面。可惜由于体弱，他36岁就去世了，15岁的太子朱厚照继位。

朱厚照的年号是正德，史称明武宗。他天资聪颖，通晓藏语、梵语、阿拉伯语等多种语言，也有非凡的军事才能。然而，宦官们看他年少贪玩，便投其所好，使他走上了游逸无度的道路，甚至视国事如儿戏。

比如，正德十二年(公元1517年)，蒙古王子伯颜率军南下，侵扰边境。朱厚照闻讯兴奋极了，不听群臣劝阻，以“威武大将军朱寿”的名义领兵出战，最终打退伯颜，为北方边境换来了一段时间的安宁。

过了两年，江西的宁王起兵作乱，朱厚照再次亲征。当时，王阳明已活捉宁王，他拒不受俘，非要放了宁王，再亲手将其擒回。就在班师途中，他驾小舟游玩时落水染病，不久去世，时年31岁。

伊定王没有看到明武宗朱厚照的荒唐结局，他的一生堪称幸运。