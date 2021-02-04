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吴中阳到西工区调研信访工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:35

　　昨日，市人大常委会主任吴中阳到西工区调研信访工作。

　　吴中阳先后到西工区洛北街道、红山街道等地，走访了解信访积案化解情况，并召开座谈会听取意见建议。他指出，信访工作事关群众切身利益，事关社会和谐稳定，市委、市政府对此高度重视。各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记“三到位一处理”工作原则，落实市委、市政府部署要求，进一步增强做好信访积案有效化解工作的责任感使命感，积极推动信访矛盾“案结事了”，为经济发展营造和谐稳定的社会环境。

　　吴中阳强调，各有关部门要强化底线思维、增强风险意识，把信访工作作为提升社会治理水平的一项基础性工作，压实各级党委、政府的主体责任，创新完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制，千方百计化解信访积案和突出矛盾，做到化解在早、化解在小、化解在基层，坚决杜绝案件久拖不决影响全市工作大局。要坚持以人民为中心，注重倾听不同利益主体的诉求，依法维护群众合法权益，耐心细致做好解释答疑工作，着力解决好人民群众反映强烈的急难愁盼问题，使解决信访案件的过程成为检验党史学习教育成效的过程，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。(记者 智慧 通讯员 曹国丽)
[ 责任编辑：崔利利]
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