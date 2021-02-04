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省委十届十三次全会精神在我市广大党员干部中持续引发热烈反响（学习贯彻全会精神 坚决打赢两场硬仗）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:33

　　省委十届十三次全会召开后，在我市广大党员干部中持续引发热烈反响。大家纷纷表示要深入学习全会精神，落实全会部署要求，更好以党建第一责任引领和保障发展第一要务，以只争朝夕的奋进姿态，精准有力做好当前各项工作，坚决完成年度目标任务。

　　“老城区将深入贯彻落实全会精神，坚决打赢疫情防控和灾后重建两场硬仗，统筹抓好经济社会发展各项工作，确保迈好第一步、见到新气象。”老城区委书记夏磊表示，全区将始终绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，压紧压实防控责任，织密织牢疫情防控网。扎实推进灾后重建，强化隐患排查整治，切实维护好人民群众生命财产安全。同时，聚焦发展第一要务，抢抓构建新发展格局的战略机遇，深入实施“三个一批”和“万人助万企”活动，着力构建“三带、四区”发展格局，加快发展文旅文创、牡丹、商贸物流、高新技术四大主导产业，为“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。

　　“全会精神振奋人心、鼓舞斗志，我们对企业未来的发展充满信心。”洛阳北方易初摩托车有限公司副总经理、工会主席刘晨明说，今年1月至7月，公司各项经营指标同比均实现大幅增长。目前，企业严格落实各项疫情防控措施，在做好疫情防控的基础上，确保安全有序生产。该企业将以“万人助万企”活动为契机，不断推进科研创新、品质创新，以战报作答卷，以结果论英雄，逐梦新征程，勇担新使命。

　　“在疫情防控和灾后重建双重大考下，全会精神给我们指明了方向、提供了遵循。”伊川县鸣皋镇党委书记李玉峰说，该镇将把疫情防控作为检验乡村治理能力的“试金石”，坚决守住疫情防控和安全生产两条底线，强力推进企业转型与产业升级，落实好各项惠农政策，不断开创全镇经济社会发展新局面，为奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章贡献鸣皋力量。

　　基层社区防控点多面广，形势复杂多样。“我们将把疫情防控作为头等大事，以高度的政治责任感和强烈的使命担当，抓实抓细社区疫情防控工作。”洛龙区开元路街道定鼎门社区党委书记、居委会主任赵春阳表示，该社区将持续发挥党员先锋模范作用，号召党员干部“冲锋在前”，当好“守门员”“宣传员”“服务员”，不断强化社区防控网格化管理，通过“党建+时间银行”志愿服务平台，招募小区志愿者，以贴心的服务，让疫情防控更有温度。

　　洛宁县马店镇关庙村驻村第一书记麻耀东表示，农村面积广、人员散、战线长，打好疫情防控乡村“保卫战”，关键要看基层党组织。作为第一书记，他将迎难而上，把好防疫关、筑牢防疫线，帮助群众解决生产生活问题。同时，该村将不断做大做强金珠沙梨产业，激励更多年轻人返乡创业，大力发展乡村旅游，让村民在家门口增收致富。

　　洛阳农道农业科技有限公司总经理韦帅帅表示，作为一名返乡创业者，他将在抓好企业疫情防控的同时，不断培育新品种、加强科研合作、打造农业品牌，充分发挥电商平台的优势，拓宽农产品销售渠道，通过开展各种技术培训，培养更多的“田秀才”“农专家”，吸引多方力量充实农村人才队伍。他还要激励更多思路广、懂技术的年轻人返乡创业，助力乡村振兴。（记者 何奕儒 郭飞飞）
[ 责任编辑：崔利利]
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