63岁环卫工拾金不昧 捡到手提包物归原主

近日，记者从市城市管理局听说一件事儿：一名市民在骑车时不小心掉落手提包，幸被环卫工捡到并归还。

近日，记者从市城市管理局听说一件事儿：一名市民在骑车时不小心掉落手提包，幸被环卫工捡到并归还。

今年63岁的田金平是涧西区环境卫生服务中心的一名环卫工，7月23日7时许，她在丽新路保洁时，发现马路边有个女式手提包。“手提包黑白相间，看上去很贵重。”田金平说，发现手提包的附近有家早餐店，她把所有顾客问了个遍也没找到失主，于是把包交给该路段环卫站站长宋法杰。

“说不定包里有身份证之类的证件，能帮我们联系上失主。”想到这里，宋法杰和田金平打开手提包，但只见到手机、雨伞、钥匙等物品。就在两个人准备报警时，包里的手机响了，原来是失主的同事打来的，得知情况，对方赶紧通过别的方式联系到失主。

当天8时许，失主的母亲赶来把手提包领走。原来，当天早上，失主骑共享单车上班，把手提包放在了车筐里，由于车筐较浅，手提包在途中被颠了出来，但失主没有及时发现。

田金平从事环卫工作已有七八年，平时经常捡到遗失物，每次她都及时报警或上交，帮遗失物找主人。“捡到东西物归原主是应该的，不是自己的东西，再值钱都不能要。”她说。（记者 张喜逢 通讯员 胡惠娟 郭瑞婷）