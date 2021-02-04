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《七夕奇妙游》艳惊全网 引发新一轮河洛文化“出圈”热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:41

　　连日来，随着河南卫视《七夕奇妙游》艳惊全网，传统文化与时代发展的同频共振，引发了新一轮河洛文化“出圈”热潮。

　　自13日晚《七夕奇妙游》开播以来，相关话题迅速登上各大网络平台热搜，《人民日报》、新华网、《中国日报》(海外版)等平台纷纷对爆款节目《龙门金刚》等进行转发、报道。截至16日20时，《七夕奇妙游》全网话题热度已破25亿，#龙门金刚6天6夜拍摄而成#微博话题阅读量达1.5亿。

　　网友“旋转星球”说：“当古风舞蹈邂逅龙门石窟，金刚与飞天刚柔相济，一场绝佳的视觉体验。这样的龙门，爱了爱了！”

　　网友“小木板的纪念册”说：“《七夕奇妙游》带着我们梦回大唐、云游洛阳，记住这些打卡点，以后挨个去。”

　　作为洛阳深厚历史文化的缩影、洛阳文旅的网红地标，洛邑古城是《七夕奇妙游》的重要取景地之一。洛阳中渡洛邑古城景区管理有限公司总经理罗宏伟表示，洛邑古城以文化传承为核心，力求以更具温度的表达形式，有活力地呈现河洛厚重而鲜活的文化符号。下一步，洛邑古城将与节目组展开深度合作，在景区中复刻节目中的热门场景与文化元素，创造文化主题“网红”打卡点，在活化文化上不断探索，赋能文旅融合发展，不断促进中国优秀传统文化的传播与弘扬。

　　从《元宵奇妙夜》《端午奇妙游》到《七夕奇妙游》，洛阳文化元素频频亮相，备受观众喜爱。洛阳旅发集团旗下洛阳城市礼物研究有限公司执行董事兼总经理黄晓燕认为，大众对该系列节目的追捧基于对传统文化的热爱。上个月，洛阳旅发集团与河南广播传媒集团旗下河南唐宫文创传媒有限公司签署了洛阳大唐IP共创战略协议。未来，双方将在文化创意产品方面下功夫，以节目为载体进行跨界融合，与泡泡玛特、名创优品等头部企业开展洛阳大唐IP的联名合作，开发盲盒、服饰、食品等文创产品，通过小产品撬动大市场，让更多人了解洛阳，以传统文化为支撑，坚定文化自信。

　　“爆款舞蹈《龙门金刚》美感十足，视觉冲击力很强，且结合洛阳的文化、地域特色，以龙门石窟为素材，对固态造型进行创新，是舞蹈与融媒体结合的范本。”洛阳师范学院音乐学院舞蹈系主任檀鹏认为，在短视频时代，舞蹈是很好的文化载体。从《唐宫夜宴》到《龙门金刚》，都是传统文化、舞蹈与融媒体的完美结合。他建议，洛阳在传统文化推广方面，多借鉴舞蹈与融媒体结合的方式，把洛阳独特的文化挖掘、创作出来，以最快最有效的方式传播，让大众更好“读懂历史”。（记者 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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