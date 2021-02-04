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会塑形还得会铸魂——洛阳传统文化频频“出圈”的启示②
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:47

　　3D龙门为幕，金刚铿锵起舞，神女飘逸飞天……近日，河南卫视《七夕奇妙游》爆款作品让龙门石窟飞天和金刚雕刻“活”起来，也让文化底蕴厚重的洛阳“火”起来。国宝与国潮同频共振，形式与内涵完美交融，这是现代表达创新的“出圈”，也是优秀传统文化的“出圈”。

　　“始于颜值，敬于文化。”网友这句有感而发的点评，恰恰从一个角度揭示了“奇妙”系列霸屏的密码，活化传统文化就是要“形神兼备”。《唐宫夜宴》美在AR技术实现“人在画中游”，更在“鬓云欲度、衣香袂影”的直抵人心；《洛神水赋》绝在水下舞蹈的灵动轻盈，更在“翩若惊鸿、婉若游龙”的中华美学……可以说，正是一次次守正出奇的表达创新，一次次恰到好处的心灵撞击，点燃了大众对于传统文化的极大热情。

　　有人说，那种认为文化传承就是说说唱唱、蹦蹦跳跳、写写画画的认识，是肤浅的。诚然，缺乏契合现代审美的表达创新，无法俘获人们的欢心，而如果丢失了优秀传统文化的内核，“花里胡哨、缺心少魂”，我们也守不住那薪火相传、生生不息的“根”。正如河南卫视“中国节日”系列节目总导演路红莉说的那样，优秀的传统文化始终是我们创作的基石和源泉，从《唐宫夜宴》到《龙门金刚》，每个爆款的背后，其实都是文化展现出的强大吸引力。

　　“传统不是守住炉灰，而是热情火焰的传递。”从折射求索精神的“河图洛书”，到寄托繁荣夙愿的“洛阳牡丹”，再到那些深藏于历史长河的“河洛遗珠”，老三篇的“王炸”以外，洛阳不缺仰取俯拾的“好牌”。挖掘深厚的价值底蕴，融合崭新的科技创意，才能拨动深藏在人们内心深处的文化之弦，让美的享受变得“余音绕梁”。“塑形”也“铸魂”，这才是真正的“忠于文化”，也才是洛阳该走的路子！(洛 平)

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[ 责任编辑：崔利利]
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