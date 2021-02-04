“最强大脑”织密疫情防控网

在疫情防控工作中，有这样一群人，他们通过整理、分析大量数据，为我市疫情防控施策提供重要依据，为排查重点人员提供准确信息。他们是市新冠肺炎疫情防控指挥部的大数据分析人员，也是疫情防控的“最强大脑”。

在疫情防控工作中，有这样一群人，他们通过整理、分析大量数据，为我市疫情防控施策提供重要依据，为排查重点人员提供准确信息。他们是市新冠肺炎疫情防控指挥部的大数据分析人员，也是疫情防控的“最强大脑”。

通过数据整理、分析，完善重点人员信息

8月14日是周六，当不少市民正在家休息的时候，在市民之家6楼的一间办公室内，几名工作人员正对着电脑进行数据整理、分析工作。

该团队有6名成员，其中3名是市政务服务和大数据管理局的工作人员，另外3名是洛阳众智软件科技股份有限公司的工作人员。

“我们的工作是对中高风险地区返洛、密接和次密接市民等重点人员的相关数据信息进行整理、分析，确定相关重点人员的详细信息。”疫情防控大数据分析负责人说。

该负责人说，他们的数据信息来源，主要是公安、交通等部门，这些信息往往不是很完整，有的只有重点人员的身份证号，有的只有手机号码。为了根据这些不完整的信息确定重点人员的详细信息，该团队专门开发了一款软件，将不完整的数据信息导入软件，可以与市民注册健康码时填写的完整信息进行比对，检索出相关重点人员的详细信息。