男孩贪玩被困山上 消防人员紧急救援

日前，孟津消防救援大队指挥中心接到报警：孟津区小浪底镇东地村，一名男孩被困山上。消防救援人员迅速出动前去救援。
日前，孟津消防救援大队指挥中心接到报警：孟津区小浪底镇东地村，一名男孩被困山上。消防救援人员迅速出动前去救援。
日前，孟津消防救援大队指挥中心接到报警：孟津区小浪底镇东地村，一名男孩被困山上。消防救援人员迅速出动前去救援。
消防救援人员在去救援途中，通过电话与被困男孩取得了联系。被困男孩说，自己不是孟津本地人，只知道自己被困的位置在东地村附近山上，但说不清楚具体位置。
消防救援人员安抚着男孩的情绪，在一名村干部的配合下，携带照明设备、救生绳、破拆斧等救援工具徒步上山搜寻。
为尽快找到男孩，消防救援人员一边搜寻，一边通过电话与其保持联系，同时大声呼喊男孩的名字。经过48分钟的紧张搜寻，消防救援人员在一处山坡上成功找到被困男孩，并将他安全救出，送回父母身边。
这名男孩今年13岁，是外地人，此次到东地村是来看望在此打工的父母。当天下午，他在村里追着一条小狗玩儿，一直跑到了山上，想回去时找不到下山的路，被困在杂草和荆棘间，只好向消防救援部门求助。（记者 郭秩铭 通讯员 袁蛟蛟）
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