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徐衣显主持召开市政府第九十次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:47

市政府第九十次常务会议要求
坚决堵住疫情输入风险确保平安开学
坚决防止因灾返贫致贫加快乡村振兴　　

　　昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十次常务会议，研究疫情防控、防止因灾返贫致贫、优化营商环境等工作。

　　会议研究了疫情防控和开学前准备工作，强调要坚决杜绝侥幸心理，严格执行防控指南，细致做好流调排查，认真落实“四早”要求，坚持人物同防，扎牢“四个口袋”，加快疫苗接种，坚决堵住疫情输入风险、杜绝发生聚集性感染。要做足做细开学准备，完善方案、压实责任、专职专责、系统调度，确保平安开学、开学平安。

　　会议传达落实了全省防止因灾返贫致贫巩固拓展脱贫攻坚成果视频推进会精神，强调要扛稳政治责任，全面细致摸排灾情，落实“三个优先”，加快资金下拨，大力推进灾后重建，建立防止返贫机制，确保受灾群众生产生活尽快恢复正常，确保守住不发生规模性返贫的底线。

　　会议研究了乡村振兴及推动南部四县高质量发展工作，强调要抓住“规划”这个龙头，结合实际、突出特色、完善体系，破解二元结构问题，推动城乡融合发展。要抓住“巩固”这个首要任务，抓好有效衔接关键点，打好帮扶政策组合拳，守住防止返贫底线。要抓住“富民”这个根本目的，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，做优做强品牌，形成带动优势，提高产业质效。要抓住“改革”这个关键举措，把分散的资源、资金、劳动力集聚起来，激发农业农村动力活力。要抓住“生态”这个基础优势，践行绿色发展理念，严守生态保护红线，改善农村人居环境。要抓住“双基”这个重点任务，开展普法工作，用好“枫桥经验”，提升乡村治理水平。

　　会议研究了优化营商环境更好服务市场主体工作，强调要将优化营商环境作为事关“建强副中心、形成增长极”全局工作的第一工程来抓，突出问题导向，深化“放管服效”改革，构建亲清政商关系，让企业切实感受到政府服务的“温度”、扶持的“力度”。

　　会议还研究了水资源管理、12345政务便民热线建设、财政预算执行、财政支出管理、零基预算改革、高成长性企业提质倍增、制造业“三大改造”等事项。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
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