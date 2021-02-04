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老兵潘涛礼：“关键时刻，党员要勇于顶上去”（老兵永远跟党走）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:49

　　兢兢业业做好每一件事儿，跳入山洪中抢救部队物资，靠执着信念抵抗病痛投身国防建设……昨日，在市军干七所军休干部潘涛礼家中，记者聆听了他为导弹“筑巢”的故事。

　　潘涛礼与共和国同龄，1970年入伍进入驻安徽的部队，主要任务是为导弹“筑巢”。“我所在的加工连队，主要负责生产军用器材。”潘涛礼说，那时物资匮乏，除了生产器材，从营房建造到衣服缝补，都是他们的工作内容。

　　潘涛礼入伍后，先后做过木工、油漆工、修理工、勤杂员。不管在哪个岗位，他都兢兢业业，努力把工作做到最好。他说：“做好每一件事儿，都是为国家作贡献。”

　　在潘涛礼心中，国家利益高于一切，甚至是自己的生命。在他家里，有一张斑驳的老照片。照片中，他的妻子正在帮他系一条由10多根竹片制作的特殊腰带。这张照片的背后是潘涛礼跳入山洪中抢救军队物资的感人故事。

　　1975年夏天，驻地遭遇山洪袭击，眼看部队的物资被洪水冲走，潘涛礼奋不顾身第一个跳入激流中抢救。洪流中，一根滚木横冲直撞，砸到他的腰上。他被冲出10多米后，才被战友救上来。经过医院诊断，潘涛礼腰椎严重挫伤，需要马上转到大医院治疗，否则会留下后遗症。

　　潘涛礼揣着医生开具的转院证明直奔部队，什么也没说。面对战友的询问，他拍拍腰说：“小毛病，好修！”但没人知道，阴雨寒冬，他的腰都会钻心地疼。他的妻子心疼不已，要他赶紧去住院疗伤，他却一再推辞说：“施工正忙，我是党员，走不开呀！难的时候，大伙的眼睛都看着党员，只要党员挺住腰杆，就什么难事也压不倒我们！”

　　就这样，他去医院治疗的事便再也没了下文。无奈，妻子只好上山砍了几根竹子，精心磨出10多根15厘米长、2厘米宽、1厘米厚的竹片，用家里最结实的涤卡布为他缝制了一条特殊的腰带。

　　潘涛礼正是系着这条腰带，在工地上奔波了10多年。那腰带把潘涛礼腰上的肉磨红、磨肿、磨破，伤口结了痂又脱落，重新结痂又脱落。疼得实在挺不住了，他就到卫生队打一支封闭针……

　　1980年，潘涛礼被调往驻洛阳的部队，负责施工物资的采购、入库、管理、发放等工作。他在完成好本职工作的同时，还积极利用自身特长帮助战友完成紧急困难任务。

　　1987年，部队执行任务，急需包装箱。由于生产包装箱的岗位人手紧张，做过木工的潘涛礼听说后，主动请缨参与生产。在加工过程中，由于腰伤影响操作，他的左手无名指不慎被电刨削掉半截。他到卫生所缝了8针，便又回到岗位上继续生产。

　　“关键时刻，党员要勇于顶上去。”谈及退休后的生活，潘涛礼说，人可以退休，但共产党员精神不会退休，只要党和人民需要，他愿随时挺身而出……（记者 申利超 通讯员 韩中军 焦恒）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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