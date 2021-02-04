公交车车长冒雨下车盖窨井盖 两名女乘客淋着雨为他撑伞

昨日，记者从市公交集团获悉一件暖心事儿：6路公交车一名车长雨天两度冒雨下车盖窨井盖，乘客见状主动下车为他撑伞。

两名女乘客为车长撑伞（视频截图）

昨日，记者从市公交集团获悉一件暖心事儿：6路公交车一名车长雨天两度冒雨下车盖窨井盖，乘客见状主动下车为他撑伞。

12日21时许，大雨，6路公交车车长郭海涛驾车行驶至周山大道站和周山大道中鑫巷口站之间(中侨绿城小区附近)，突然发现路面上有一个“黑洞”，凭他11年驾驶公交车的经验，他推断是有窨井盖被强降水冲开了。

随后，郭海涛按规定将车停下，打开双闪，并向乘客解释道：“前面好像有个窨井盖被水冲开了，我去看一下，免得其他车辆发生危险。”

郭海涛下车查看后，确认是窨井盖被水冲开了，让他感动的是，他下车后一名女乘客打伞跟着他下了车，其间一直为他撑伞。盖好窨井盖后，他继续驾车前行，刚行驶20米左右，他又发现了同样的情况，便又下车去盖窨井盖，这次多了一名女乘客下车帮他撑伞挡雨，而她们自己淋在雨中。现场有乘客拿起手机拍下这感人一幕……（记者 冯莹雅 通讯员 庞志里）