“请出示您的健康码、身份证，谢谢配合。”昨日上午，在连霍高速洛阳站治安(防疫)卡点，来自市公安局老城分局的民警、辅警正在对出站车辆人员进行排查登记。

“请出示您的健康码、身份证，谢谢配合。”昨日上午，在连霍高速洛阳站治安(防疫)卡点，来自市公安局老城分局的民警、辅警正在对出站车辆人员进行排查登记。疫情防控工作开展以来，老城分局执勤民警、辅警24小时在岗，确保不漏一车、不漏一人，筑牢前沿防线。

高效运转的疫情防控工作背后，活跃着一个临时党支部。该卡点设立后，老城分局迅速成立临时党支部，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。

该卡点疫情防控的主要任务是负责出站车辆人员的排查登记，配合防疫部门检测。老城分局第一时间启动战时保障机制，把防护物资和警用装备向一线集中。防疫执勤卡点灵活安排食宿，有应急勤务可以随时开餐，一线民警、辅警还会定期补充水果、饮料等，以充沛的精力奋战在防疫一线。同时，表彰、奖励等正向激励让一线民警、辅警始终以最饱满的热情、最昂扬的斗志投入疫情防控各项工作，筑牢防疫一线“桥头堡”。（记者 李冰 通讯员 王敏）