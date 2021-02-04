洛阳今日多云间阴天 气温22℃到30℃

预计今天白天洛阳多云间阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温22℃到30℃。

晚禾资秀实，尚有暖而晴。眼下，季节正在有序转换，虽然白天气温仍然在30℃左右徘徊，但夜晚的气温已经降到了20℃上下，昼渐短夜渐长，昼夜温差也在持续拉大。

在我国北方，秋意渐显，东北地区已经悄悄开启了入秋的进程。根据历史记录，东北地区的入秋进程，基本上都是在立秋后开启的。河南常年入秋时间要比东北地区晚得多，一般在9月9日前后，且秋季只有两个月的时间，这与河南所处的地理位置有关。从气候上看，河南属于暖温带-亚热带、湿润-半湿润季风气候，特点是冬天寒冷，春季多沙，秋季天高云淡，夏天炎热多雨。四个季节的长度也不一样，春季平均时长为61.8天，夏季111.2天，秋季61.3天，冬季130.9天。在全省中，常年入秋最早的是洛阳，为9月7日，洛阳地处暖温带向亚热带过渡气候带，四季分明，冬夏长，春秋短。

本周，我国天气舞台的关键词是雨水，洛阳也不例外。受中低层偏南气流及地面弱冷空气的共同影响，本周洛阳多阴天，部分地区多阵雨、雷阵雨。

根据最新的气象资料分析，预计今天白天我市多云间阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温22℃到30℃；今天夜里到明天白天，我市多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温21℃到32℃。虽然太阳公公偶尔“告假”，天气渐渐有了凉意，适合到户外活动，但疫情防控不能放松，出门时仍要做好个人防护。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）