洛阳油葵正值盛花期 来看看油葵花海是如何打造的

8月15日立秋一周有余，“秋老虎”威力不减，在嵩县大坪乡三圪塔村的油葵种植基地，一眼望不到边的油葵向日盛开。三疙瘩村的“当家人”冯宝成站在高处，看着密密匝匝的油葵被饱满的花盘压低了头，乐得合不拢嘴，“今年又是个好光景”。

8月15日立秋一周有余，“秋老虎”威力不减，在嵩县大坪乡三圪塔村的油葵种植基地，一眼望不到边的油葵向日盛开。三疙瘩村的“当家人”冯宝成站在高处，看着密密匝匝的油葵被饱满的花盘压低了头，乐得合不拢嘴，“今年又是个好光景”。

与洛阳大多数丘陵山区一样，平整的大块耕地少、农田灌溉条件不足等现实条件，曾是长期制约三圪塔村农业结构调整和乡亲们增收的“老大难”问题。几年前，洛阳农林科学院油葵课题组的专家们入村调研后做出的一个决定，给三圪塔村带来了“华丽转身”的机遇。

“我们与大坪乡合作在三圪塔村建设油葵示范种植区，首期示范区面积200亩。”洛阳农林科学院油葵课题组负责人张向召说，他至今清晰记得，当年向老乡们推广油葵种植时立下了“誓言”——“油葵一定能让大伙的腰包鼓起来！”