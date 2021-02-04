洛阳一社区推出电子问卷二维码 助力疫情防控

姓名、身份证号码、联系电话、家庭住址、行程、外出时间、外出车次……连日来，洛龙区古城街道英才社区工作人员忙着统计辖区外地返洛居民的报备信息，上千名居民信息让他们经常加班加点。

英才社区办公室干事 康佳萌查看居民通过二维码填报的信息

姓名、身份证号码、联系电话、家庭住址、行程、外出时间、外出车次……连日来，洛龙区古城街道英才社区工作人员忙着统计辖区外地返洛居民的报备信息，上千名居民信息让他们经常加班加点。

“现在，我们推出电子问卷二维码，外地返洛居民可足不出户、零接触地填报个人信息，我们的工作效率也大大提高。”16日，英才社区党委书记、居委会主任赵香梅说。

赵香梅介绍，英才社区人口基数大，入住居民5.3万人，外来人口和流动人口多，近期外地返洛人员多，信息登记工作量较大。根据要求，外地返洛人员要将个人行程信息报给社区的网格长，网格长上报给社区，社区上报给街道，之后再进行逐级上报。

“人工填写费时费力，人员接触存在一定风险，我和同事们在工作中反复思考，能不能做一个电子问卷，零接触填写信息。”22岁的英才社区办公室干事康佳萌告诉记者，经过多次测试，她们于8月14日下午推出电子问卷，并生成电子问卷二维码，辖区外地返洛居民扫描或长按识别二维码即可完成信息填报。

“居民填报后，社区工作人员在后台可看到信息，及时上报。”康佳萌说，该电子问卷二维码推出后，英才社区通过微信群和物业、门岗卡点张贴等方式将报备流程广泛向居民介绍。14日晚上，有400多名居民通过二维码完成填报。

截至目前，英才社区已有2000多名外地返洛居民完成信息填报。洛报融媒记者了解到，英才社区积极发挥年轻职工的主动性，2020年11月推出“古城英才”微信小程序，辖区居民可通过该小程序查看社区公告、通知、志愿服务和社区活动等，享受到高效、便捷、精细化的便民服务。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图)