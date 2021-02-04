家有儿童和孕产妇 洛阳专家教您如何科学防疫

“孩子自主防护能力弱，家长如何帮孩子做好防护？”“孕期赶上疫情防控，准妈妈怎样保护好自己和宝宝？”“产后免疫力低，需要特别注意些啥？”……16日，对于不少市民咨询的儿童和孕产妇日常防护问题，记者采访了市妇幼保健院急诊科主任张永超。

“孩子自主防护能力弱，家长如何帮孩子做好防护？”“孕期赶上疫情防控，准妈妈怎样保护好自己和宝宝？”“产后免疫力低，需要特别注意些啥？”……16日，对于不少市民咨询的儿童和孕产妇日常防护问题，记者采访了市妇幼保健院急诊科主任张永超。

张永超介绍，去年，国家卫健委发布了《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，对居家儿童的疫情防控作出具体要求，归纳起来主要有以下几点：

1.儿童尽量避免外出，不去游乐场等人员密集和空间密闭的场所，不走亲访友，不与有呼吸道感染症状的人接触。

2.加强居室通风，做好室内消毒。每天室内通风次数不少于3次，每次通风半个小时至1个小时。孩子的玩具、文具、餐具等要定期消毒，最好用煮沸的方式消毒，避免使用消毒剂。

3.教会孩子正确的洗手方法，督促孩子勤洗手、不乱摸，养成良好的卫生习惯。

4.用餐时，家长不要与孩子共用餐具。给孩子喂食时，不要用嘴吹食物，更不要尝后再喂给孩子。母乳喂养时最好佩戴口罩、洗净双手。

5.家长外出回家后，先换衣服、洗手，再抱孩子。疫情防控的特殊时期，家长不要嘴对嘴亲吻孩子，也不要对孩子呼气。

6.督促孩子适度运动，合理膳食，保持充足睡眠。一旦出现发热、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症状，应及时就医。