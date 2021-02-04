志愿同行，让疫情防控有温度

肩带红袖章、身穿红马甲，一个个“志愿红”忙碌在我市防“疫”一线的不同岗位上。自疫情防控以来，我市12万余名志愿者坚守一线，用“脚力”摸排疫情，用“红心”服务“民心”，全力做好疫情防控工作，筑起群防群控“铜墙铁壁”。

肩带红袖章、身穿红马甲，一个个“志愿红”忙碌在我市防“疫”一线的不同岗位上。自疫情防控以来，我市12万余名志愿者坚守一线，用“脚力”摸排疫情，用“红心”服务“民心”，全力做好疫情防控工作，筑起群防群控“铜墙铁壁”。

迅速反应，12万余名志愿者坚守一线

“你好，我们是杨庄村大学生志愿服务队的，现在进行疫情防控入户排查，家人有从外地回来的吗？”近日，在偃师区邙岭镇志愿者正在进行拉网式入户排查。在偃师区防控一线，处处可见志愿者的身影。

日前，嵩县发布核算检测志愿者招募令，短短两个小时，100多名志愿者报名参加。经过培训，首批74名志愿者奔赴10个核酸检测采样点。他们积极配合医护人员、社区工作人员，为嵩县核酸检测贡献“志愿红”力量，成为防疫一线一道亮丽风景。

“社区‘向阳花’”“防疫父子兵”“防疫父女兵”“夫妻携手防疫情”……涧西区新时代文明实践中心发布疫情防控志愿服务动员令后，5000多名志愿者组建了百余支志愿服务队，筑起群防群治的防线。

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截至目前，我市共有近5000个志愿服务队、12万余名志愿者冲疫情防控一线，在平凡的岗位上发光发热。