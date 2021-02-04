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风雨同舟！河南科技大学向749名学生发放临时困难救助金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.16 17:59

　　“学校的资助，真是雪中送炭。”8月16日，收到学校发放的临时困难救助金，在郑州生活的河南科技大学大二学生吕慷慨非常感动。

　　吕慷慨是河南科技大学信息工程学院通信工程专业大二学生，全家人在郑州市郑东新区经营一个小店铺。7月下旬，遭遇极端强降雨天气后，商店里的众多物品或被泡水或被冲走，损失严重。他的父亲在转移物资时被砸伤，住进医院。当一家人陷入困境之际，学校的老师主动联系上了吕慷慨，并详细了解他们的受灾情况，指导吕慷慨申请救助金。经过严格的审核，近期，学校把2000元救助金及时发放到吕慷慨的银行卡里，缓解了他们家的燃眉之急。

　　“请老师同学们放心，我一定倍加珍惜在校时光，好好学习，回报社会。”吕慷慨说。

　　河南科技大学有关负责人介绍，前不久，我省多地遭遇极端强降雨天气，一些受灾学生的人身安全和生活保障牵动着大家的心。学校第一时间启动受灾学生情况摸排和困难救助金发放工作，并开通心理疏导热线，为灾区学子及时送去学校的关怀和温暖。该校学生工作部快速响应、联动部署，协调各学院、书院有关负责人通过电话、微信、QQ等方式与学生取得联系，逐一排查灾区学生受灾情况，并按照精准认定、分类资助的要求，对直系家庭成员因灾造成人身伤亡、因灾造成房屋倒塌、居住困难、农作物绝收等困难学生群体，分类发放资助金，确保不漏一人、应助尽助。

　　截至目前，河南科技大学通过救助金发放“绿色通道”，已向749名本科学生发放临时困难救助金48.08万元。（洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 郭辉辉 丁雯雯）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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