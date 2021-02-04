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万人助万企进行时：洛阳将精准帮扶企业提“质量”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.16 18:04

　　加强品牌建设，打造更多知名企业和优势产业——16日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，我市印发《洛阳市政府质量奖培育发展规划(2021-2023年)》(以下简称《规划》)，先期确定6个中国质量奖、21个省长质量奖和80个市长质量奖重点培育单位。

　　“我们依托‘万人助万企’活动，将走访和服务相结合，向企业宣传品牌建设的重要性，提高广大企业品牌意识，动员企业参加品牌创建，并实行精准帮扶，制订质量品牌培育发展规划。”市市场监管局相关负责人说。

　　据悉，《规划》围绕“755”现代产业体系建设，针对性开展阶梯培育和重点扶持，包括新能源、信息技术、现代金融、电子商务、现代物流、生物医药，先进装备制造、特色新材料、高端石化、旅游文化、现代农业等众多领域，将评奖范围涵盖到更多企业，积极指导和扶持企业进一步提升卓越绩效模式的应用广度、深度和实效，加快培育更多拥有自主知识产权、核心技术和市场竞争力强的知名品牌。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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