洛阳北易公司：新款混合动力两轮摩托车下线

16日，在洛阳北方易初摩托车有限公司，刚下线的新款混合动力两轮摩托车正接受出厂检验。

16日，在洛阳北方易初摩托车有限公司，刚下线的新款混合动力两轮摩托车正接受出厂检验。 16日，在洛阳北方易初摩托车有限公司，刚下线的新款混合动力两轮摩托车正接受出厂检验。 结合当前形势，洛阳北易公司坚持技术创新，将制造业高质量发展作为主攻方向，新推出了多个系列大阳两轮摩托车新品，受到市场青睐。今年前七个月，该公司出口量和出口创汇额分别同比增长32.31%和33.9%；国内销量和销售收入分别同比增长36.74%和30.82%。(洛报融媒记者 潘郁 通讯员 李飞舟 摄)